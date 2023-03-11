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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور.. حظك اليوم السبت 11 مارس 2023: خيبة أمل

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 11 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 11 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، قد تمر الحياة المهنية ببعض التغييرات الإيجابية مما يجعلك سعيدًا وراضًا، يمكن أن تكون الموارد المالية مستقرة تمامًا، قد تكافئ الأعمال الجانبية بشكل كبير، الشيء الذي تتوقعه قد لا يحققه شريكك مما يجعلك تشعر بخيبة أمل. 

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد يساعدك التخطيط الاستراتيجي على لفت الانتباه، قد يكون السفر الدولي على بطاقاتك حيث يأخذك العمل في جميع أنحاء العالم، هذا هو الوقت المناسب للظهور في دائرة الضوء والاستفادة من جهودك.

توقعات برج الثور صحيا

حاول كبح جماح الرغبة الشديدة لديك، لا تدع الكسل يخرج منك بشكل أفضل، قد يشعر البعض بالملل قليلاً من رتابة روتينهم.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

حافظ على هدوءك مع شريك الحياة أثناء الخلافات.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

من المحتمل أن تجد لعبة قديمة أو كتابًا يذكرك بطفولتك ويومك الخاص.

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