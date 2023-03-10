طلب وحيد.. محمد رياض يكشف كواليس تقدمه للزواج من رانيا محمود ياسين

كشف الفنان محمد رياض، عن كواليس تقدمه لزوجته رانيا محمود ياسين، قائلا: "أتخطبنا فى عام 1996 وتزوجنا فى 98.. وكان الوضع مربك جدا عندما تقدمت لها.. لأني كنت هقف أمام والدها محمود ياسين".

وأضاف الفنان محمد رياض، خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "أستاذ محمود ياسين من أكثر الفنانين أو الشخصيات التي لها هيبة.. فهو لديه هيبة ربانية بكاريزمته وصوته.. وكان حمل أكبر عليا.. وفى الأول اتلخبطت لما روحت وكان واخد فكرة أنه يقابلني.. وهو كان أرق إنسان ممكن أقابله فى حياتي".

هذا كان طلب محمود ياسين الوحيد لزواجي من إبنته

وتابع الفنان محمد رياض: "كان يعرف أني لسه فى بداية حياتي وإمكانياتي المادية كانت متواضعة.. وهو قدر هذا الشئ ولم يحملني أو يفرض علي أى حاجة.. وكان له شرط واحد أنه كان نفسه أقعد معاهم فى نفس المكان والفيلا.. ولكني رفضت.. ومطلبش مهر ولا قايمة ولا شبكة ولا مستوي ولا أى شئ".