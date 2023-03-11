90 بحثا في المؤتمر الدولي العاشر في التخطيط والدراسات المستقبلية بالأقصر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر في التخطيط والدراسات المستقبلية، والتنمية المستدامة، والمتكاملة، التي تنظمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والإبتكار، وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان السابق ، والدكتور محمد أبو الفضل بدران الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة ، بالإضافة إلى الدكتورة سهير قنديل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المستقبل للتراث والابتكار، والأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، و الدكتور محمود رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور احمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مصر المستقبل للتنمية والتراث والابتكار و محمد حساني على مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر .

تشارك في المؤتمر وفود دولة السودان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة فلسطين ومن مؤسسات عدة كما حضر الدكتور فتحي ياسين رئيس منطقة أثار مصر العليا وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بكليات السياحة والفنادق والآثار ومنطقة الآثار والمجتمع المدنى والمهتمين بالسياحة والآثار والعديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

رحب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بضيوف المؤتمر، وبدأ كلمته بدعوة الحضور؛ للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، بمناسبة يوم الشهيد، الموافق 9 مارس من كل عام.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلي أهمية المؤتمر؛ في توجيه البحث العلمي في مجالات التنمية المستدامة، مشيدًا باستمراريته للدورة العاشرة، ونجاحه في الخروج بتوصيات قوية قابلة للتنفيذ.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على الدور الواقع على عاتق جامعة الأقصر، وجامعات جنوب الصعيد، في تحقيق الاستدامة والتكامل في التنمية الشاملة؛ التي تهدف الدولة لتحقيقها في محافظات جنوب الصعيد، من خلال قيام الجامعة بوضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية، من خلال آليات البحث العلمي.

ويناقش المؤتمر أكثر من تسعين بحث علمي، من خلال عدد ورش العمل في عدة تخصصات مختلفة في مجال البيئة والهندسة والفنون والعمارة والتراث والإنسانيات وصون الطبيعة والتغيرات المناخية خلال الفترة من 9 حتى 13 مارس الجاري.

وأقيم علي هامش المؤتمر، الحلقة النقاشية بعنوان: "البر الغربي: كنوز مكنونة" بمشاركة كل من: الدكتور صابرين جابر عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، و الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان الأسبق، مستشار وزير التعليم العالي، و الدكتور محمود هويدي، العميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم ومستشار رئيس جامعة الفيوم لشئون ضمان جودة التعليم، وتضمنت مداخلة للدكتور ديفيد سكلمانى، المستشار الثقافي الإيطالي، عبر الهاتف.

وفي مجال البحوث العلمية تم مناقشة عدد من الأوراق البحثية في تخصصات مختلفة جاءت كالتالي:

في مجال العمارة والفنون:

1. الاستدامة في المساكن التقليدية في المدن القديمة (دراسة حالة لمدينة الخليل القديمة)

2. نهج متعدد التخصصات لتعديل البيئات الريفية المبنية: أدلة جديدة من مصر وإيطاليا

3. نحو تطوير معايير التصميم المستدام للمساحات الحضرية المفتوحة

4. أثر التلوث البصري على البيئة العمرانية في المدن الفلسطينية

5. التجديد العمراني كنهج للتنمية المستدامة للتراث والاحتفاظ بالتقاليد - فوا ، مدينة ميناء النيل كدراسة حالة

6. الفلسفة الإبداعية لابتكار منتجات مفيدة من المخلفات المعدنية وغير المعدنية

7. صناعة الكشابية في الجزائر تراث لا يختفي

8. مشكلة إعادة تأهيل المباني التراثية المهجورة خارج موقع التراث العالمي في مدينة الخليل القديمة

9. تمويل إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من خلال الآليات العامة المختلفة

في مجال الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني:

1. تنمية الموارد المستدامة في قطاع الزراعة "الموارد الطبيعية - الموارد البشرية - الاستثمار والتمويل"

2. الابتكارات الزراعية الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي

3. التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في استنباط وتحسين وصيانة أصناف متحملة للإجهادات البيئية القاسية وانتاج التقاوي وتربيه النبات وحفظ الأصول الوراثية

4. الزراعة الذكية والمستدامة والأمن المائي والغذائي للتكيف مع تغير المناخ

5. سلاسل القيمة ونظم التسويق والتسعير

6. الميكنة الزراعية وإدارة ما بعد الحصاد

7. العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإرشاد الزراعي والتنمية البشرية وريادة الأعمال ودورها فى التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة

8. أثر تطبيق بحوث الصناعات الغذائية الحديثة على الأمن الغذائي

9. الأمان الحيوي في تكنولوجيا الغذاء والتغذية والإنتاج الحيواني

10. تطبيقات بحوث تكنولوجيا النانو في الصناعات الغذائية العلاجية

11. التقييم المختبري لمستخلصات نباتية طبيعية مختارة

12. الطرق الحديثة لحفظ الفاكهة

13. تقييم المستخلصات النباتية ضد اللاسيدوبلاديا الثيوبروما المسبب لمرض صمغ الحمضيات في ليميتا الحمضيات في سلطنة عمان

14. دراسة التأثيرات البيولوجية للمركبات النشطة بيولوجيا

15. التأثير الوقائي المحتمل للنباتات الطبية على الفئران الذكور المصابة بمرض السكري

16. المركبات النشطة بيولوجيا كمصدر لمضادات الأكسدة الطبيعية المستخرجة من أشجار التمر

17. الفواكه كمصدر طبيعي للمركبات النشطة بيولوجيا

في مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا:



1. الإلكترونيات الطبية الحيوية

2. التخطيط المعماري

3. تصميم المباني المستدامة

4. تصميم المبني في الظروف البيئية المختلفة

5. التصميم البيئي المستدام والتكنولوجيا

6. التخطيط العمراني والتصميم الحضري من أجل الاستدامة

7. مجهر الأشعة السينية والنمذجة ثلاثية الأبعاد كأدوات رئيسية في الفحص المجهري المترابط للمواد وعلوم الحياة

8. تقنية النانو من أجل الاستدامة

9. العلوم والهندسة الجزيئية الحيوية

10. تقنية الليزر عالية الطاقة والفيزياء عالية الكثافة

11. الفيزياء وهندسة الإلكترونيات

12. التطورات الحديثة في دراسات الأشعة السينية

رابعا في مجال صون الطبيعة والبيئة:

1. دور المحميات الطبيعية في تنمية الإعلانات السياحية في مصر

2. دور المعالجات التخطيطية والتصميمية في الحد من ضوضاء الموقع العام بمستشفيات الأطفال

3. الدور البيئي للغلاف الخارجي للمبنى المستدام و انعكاسه على الحيزات الداخلية.

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