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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد ناجي: الأهلي يحتاج الدعم والمساندة.. ولم يفقد فرص التأهل

صدى البلد

يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلى لم يفقد فرص التأهل فى دورى أبطال أفريقيا.

وقال أحمد ناجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" :" الأهلى يحتاج الدعم والمساندة الفترة الحالية، والأهلى لم يفقد فرص التأهل فى دورى أبطال أفريقيا".

وشدد :" ده مش وقت تنظير، والأهلي يحتاج دعم جماهيره، والأهلى لم يعتاد على الخسارة بخماسية، الفريق الأحمر لم يخسرها أمام ريال مدريد.

وتابع "مباراة صن داونز والهلال ليست من طرف واحد، الأهلي مازال يملك فرصة، والتعثر في مباراة طبيعي، النتيجة ثقيلة والأهلي لم يخسر من ريال مدريد بالخمسة".

وواصل "أمامنا مباراة كمان كام يوم مينفعش تقول مين يقعد ومين يلعب، التأهل أصبح باقدام الآخرين، ومستوى الحارس يؤثر على اللاعبين والعكس صحيح، الدفع بعلي لطفي ؟ مانشستر يونايتد لم يقرر تغيير دي خيا بعد الخسارة بسبعة أهداف أمام ليفربول".

منتخب مصر احمد ناجي دوري ابطال افريقيا الأهلى

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