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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب..تفاصيل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشفت فضائية العربية خلال تقرير بثته، عن فصل جديد من قصة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها العائدة إليه الفنان حسام حبيب، فبعد ساعات من الشائعات حول انفصالهما مجددا أصدرت الفنانة المصرية بيانا ترد فيه على صحة الأخبار المتناقلة حولهما.

 

شيرين اكدت عدم صحة الأنباء الواردة حول طلاقها مجددا من حسام حبيب، أو نشوب أي أزمة جديدة بينهما، مشيرة إلى انها متفرغة لإعداد أغاني جديدة.

 

حذف كل صورهما معا.

لكن الأمر ظل محل جدل، خاصة وأن حسابات على تويتر، تداولت صورا لإلغاء متابعة شيرين لزوجها على مواقع التواصل الإجتماعي، ورد حسام حبيب، بحذف كل صورهما معا.

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب مواقع التواصل الاجتماعي الشائعات طلاق

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