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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتجاهلها الملايين .. علامات تنتشر في الجسم تكشف إصابتك بأمراض فتاكة

صدى البلد

النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة أكثر من الرجال، وإذا لم يتم إعطاؤهم الاهتمام المناسب، فقد تصبح قاتلة خاصة بأن أعراض هذه الأمراض لا تظهر في البداية وقد تبدو بعض الأعراض طبيعية أيضًا، ولكن إذا تم إهمالها أو عدم تشخيصها في الوقت المناسب فقد تصبح قاتلة بسهولة.إليك وفقا لموقع اكسبريس أبرز تلك الأمراض


1. سرطان المبيض


تصاب واحدة من كل 75 امرأة بسرطان المبيض. في كثير من الحالات ، لا تدرك النساء حتى أن لديهن هذا حتى يبدأن في المعاناة من الأعراض الشديدة. معدل البقاء على قيد الحياة لهذا المرض هو 46 في المائة فقط. في حالة اكتشاف السرطان في مرحلة متأخرة قد يكون المعدل أقل.


2. أمراض القلب


من أعراض أمراض القلبالتي تواجهها المرأة الغثيان وضيق التنفس والإرهاق. قد تكون بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب تاريخ عائلي للإصابة به ويجب أن ينتبهن بالتأكيد للأعراض في وقت مبكر.

3. الذئبة


الذئبة هي مرض مناعي ذاتي آخر يمكن أن يؤثر على أي منطقة من الجسم. أعراض مرض الذئبة التي يجب على النساء الانتباه إليها هي: طفح على الخدين والأنف ، وآلام المفاصل ، وصعوبة التنفس ، وتساقط الشعر ، وألم بالمعدة ، والصداع النصفي.

4. مرض السكري


يمكن أن تكون أعراض مرضالسكري دقيقة للغاية ويصعب التعرف عليها في الوقت المناسب. تعد النساء أيضًا عرضة للإصابة به لكنهن قد لا يدركن أنهن مصابات به. لذلك ، من المهم ملاحظة الأعراض وإجراء فحوصات روتينية خاصة مع التقدم في السن.

5. مرض الشلل الرعاش


مرض الشلل الرعاش الحركي هو مرض عصبي تتحلل فيه الخلايا العصبية إلى درجة تدميرها بشكل لا رجعة فيه. يفقد المرضى كل القدرات العضلية ويموتون في النهاية مع تقدم المرض.

 

سرطان المبيض امراض القلب مرض الشلل الرعاش مرض السكري

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