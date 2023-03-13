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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. بنك أمريكي جديد يقترب من الانهيار.. تفاصيل

صدى البلد

سجل سهم بنك "فيرست ريبابلك" الأمريكي انخفاضا بحوالي 70% في تداولات ما قبل افتتاح السوق ليقود تراجع أسهم البنوك رغم من دعم الحكومة لبنك سيليكون فالي.

وجاء هذا التراجع عقب تصريحات مسئولي البنك أمس، بأن البنك لديه أكثر من 70 مليار دولار من السيولة غير المستخدمة لتمويل العمليات، عن طريق اتفاقيات تشمل الاحتياطي الفيدرالي.

وخلال تداولات اليوم في جلسة ما قبل افتتاح الجلسة الرئيسية انخفض سهم البنك بنسبة 60.41% ليصل إلى 32.37 دولار، ليتوسع في خسائره بعدما تراجع حوالي 29% في آخر جلستين من الأسبوع الماضي.

وأشار الرئيس المريكي جو بايدن إلى أن النظام المصرفي الأمريكي آمن، لافتًا إلى أنه سيطلب من الكونجرس تشديد القوانين المتعلقة بالبنوك.

وأكد الرئيس الأمريكي بايدن اليوم ، أن إدارته ستقيل إدارة بنكي "سيليكون فالي" و"سيجنتشر" وستتم محاسبتهم بشكل قوي.

ولفت إلى أنه وجه بالتحرك سريعًا لاحتواء تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي، وبإمكان المودعين الوصول إلى أموالهم بدون عوائق.

الرئيس الأمريكي الكونجرس النظام المصرفي الاحتياطي الفيدرالي أسهم البنوك بنك سيليكون فالي

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