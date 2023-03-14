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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيرجي تيرتنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة؛ لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين.


من جانبه، عبر سفير بيلاروسيا عن إعجابه الشديد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى دورها المحوري على  الساحة السياسية المصرية، مؤكداً رغبة بلاده في نقل تلك التجربة إلى برلمان شباب بيلاروسيا؛ لما لها من دور في إثراء العقول الشبابية في بلاده.


وخلال اللقاء، ناقش الجانبان خطوات تفعيل التعاون بين التنسيقية وبرلمان شباب بيلاروسيا خلال الفترة القادمة، مُستعرضين أهم المجالات التي من الضروري بناء جسور التواصل بها.


كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا على الساحة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الاقتصادية العالمية، كذلك تم مناقشة تعزيز التنسيق البرلماني بين الجانبين. 


شارك في اللقاء من جانب التنسيقية كلًا من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب.

تنسيقية شباب الاحزاب بيلاروسيا برلمان شباب الأزمة الروسية الأوكرانية مجلس الشيوخ

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