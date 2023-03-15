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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصور جديد لتطوير آليات العمل بالنشاط الرياضي بالأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

استعرض المكتب التنفيذي للنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، في جلسته التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، التصور الخاص بتطوير آليات العمل في النشاط الرياضي، والهياكل الفنية والإدارية للأجهزة لكافة الألعاب الرياضية.

وأوصى المكتب التنفيذي  بالموافقة والعرض على مجلس الإدارة خلال جلسته المقبلة، حيث إن التصور شمل العديد من البنود التي تتوافق مع ظروف الرياضة العالمية لتطوير مختلف الألعاب في النادي، لتحقيق طموحات الأهلي في جميع الرياضات على كافة الأصعدة.


واستعرض المجلس آخر تطورات استعدادات النادي لاستضافة البطولات الإفريقية الثلاث للأندية لكرة اليد، وهي بطولة كأس السوبر الإفريقي «رجال» وبطولتا كأس الكؤوس الإفريقية «رجال وسيدات» المقرر إقامتها في مايو المقبل.

 

المكتب التنفيذي للنادي الاهلي العامري فاروق آليات العمل النشاط الرياضى والهياكل الفنية والإدارية

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