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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفوشيا.. شذى حسون تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

شذي حسون
شذي حسون

خطفت المطربة شذى حسون أنظار جمهورها ومحبيها، في أحدث ظهور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت شذى عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، بلوك جذاب، مرتدية جاكيت جلد انيق باللون الفوشيا، وبتسريحة شعر بسيطة، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.

وكشفت الفنانة العراقية شذى حسون، تفاصيل أعمالها التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً تحضيرها خلال الفترة الحالية لأغنية تحمل عنوان “على ما أظن”، باللهجة المصرية، متمنيةً أن تنال إعجاب محبيها ومتابعيها.

وقالت شذى حسون، خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تستعد لطرح ألبوم قريبًا، مضيفة: “شغالة على ألبوم، وسجلت أكثر من أغنية رائعة”.

وأضافت: “أغنية على ما أظن؛ هيتم تصويرها فيديو كليب والاستايل هيكون مختلف، لأني حابة أطلع غير مألوفة في هذا الألبوم”.

وطرحت الفنانة شذى حسون والنجم فوديل، مطلع الشهر الجاري، ديو غنائيا جديدا بعنوان "مون آمور"، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.

يذكر أن آخر أعمال المطربة العراقية شذى حسون أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٣١٥_١٧٥٣٣٥
IMG_٢٠٢٣٠٣١٥_١٧٥٣٣٥
جلسة تصوير تخطف الأنظار باطلالة تبرز انوثتها العراقية شذى حسون الفنانة شذى حسون

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