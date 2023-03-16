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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إعادة رصف الطريق المتهالك مطلب أهالي منطقة أرض اللواء بالأقصر

صدى البلد

شكا سكان منطقة ارض اللواء شمال قناطر اسنا الجديدة وطريق الرى المغطى لترعة النجوع بجوار فرقة شرطة اسنا - بمحافظة الأقصر من تهالك الطريق بالمنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه، مما يعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن حسن القاضى ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى  نحن سكان منطقة ارض اللواء شمال قناطر اسنا الجديدة وطريق الرى المغطى لترعة النجوع بجوار فرقة شرطة اسنا - بمحافظة الأقصر  أشد المعاناة من تهالك رصف  الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات ، حيث تم توصيل وصلات الغاز الطبيعى والمياة والصرف الصحى وحتى تخفف من معاناة اهالى المنطقة من صعوبة استخدام السيارات وتكرار الحوادث لعدم وجود طريق ممهد وعدم رصف الطريق رغم مطالبة الاهالى برصفة من عدة سنوات وذلك لتاخر توصيل المرافق لذا نرجو من سيادتكم بادراج الطريق فى خطة الرصف لعدم وجود ما يمنع ذلك ".

وأضاف: "على الرغم من معاناة سكان منطقة ارض اللواء بالأقصر ، إلا أن القرية خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاة للأهالي".

وطالب  برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب  مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الأقصر  والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق لتسهيل حركة الأهالي.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01114826512


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الاقصر الغاز الطبيعى الصرف الصحى تهالك الطريق تدهور البنية التحتية تدمير السيارات خطة الرصف يعرض حياة المارة للخطر

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