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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسماء الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية.. القائمة كاملة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023، على مستوى محافظات الجمهورية.

كانت اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023، انتهت من أعمالها في تقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث استعرضت نحو 113 قصة كفاح، وذلك لـ 54 أما مثالية، و11 أما بديلة، و18 أما لابن من ذوي الإعاقة، و6 أمهات من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، و11 أما من الرائدات الاجتماعيات، علاوة على 5 متطوعات من قرى حياة كريمة، وأخيرًا 5 حاصلات على مشروع اقتصادي.

 

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