فتاوى الصيام| هل بخاخ الصدر يُفسد صوم رمضان؟ كيف أقضي ما فطرته طوال سنوات؟

فتاوى الصيام

هل بخاخ حساسية الصدر يفسد الصوم؟

كيف أقضي ما أفطرته لعدة سنوات؟

حكم شرب المياه أثناء أذان الفجر

يقدم موقع صدى البلد بالتزامن مع اقتراب دخول شهر رمضان 2023، عددا من الفتاوى التي تهم الصائم.

في البداية يقول سائل: هل بخاخ حساسية الصدر يفسد الصوم؟ ليجيب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدواء الذى يكون مثل البخاخ طالما أنه يدخل الى جوف الإنسان فانه يفطر.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «هل بخاخ الكورتيزون لحساسية الصدر للأطفال أو الكبار يفطر؟»، أن هذا الدواء له جُرم فيدخل الى جوف الإنسان عن طريق الفم او الأنف فيبطل الصوم.

وأشار الى ان من كان مريضا ويستخدم هذا الدواء ولا يستطيع ان يؤجل معاد الدواء بعد الإفطار فله أن يفطر لأن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولكن عليك أن تعيد هذا اليوم بعد ذلك، أما من كان يستطيع ان يؤجل معاد الدواء لبعد الإفطار فلا حرج فى ذلك.

المنتشرة فى بلادنا -والتى يطلق عليها "موائد الرحمن"-هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.

هل يجوز عمل شنطة رمضان من زكاة المال؟

قالت دار الإفتاء، أنه يجوز إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من

المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «تركت صوم رمضان عدة سنوات بلا عذر، ولكني تبت الآن، وأصوم، فهل علي كفارة، فماذا أفعل؟»، أن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- يرى أن من أفطر رمضان بلا عذر فلا كفارة عليه، لأنه اعتبرها مُصيبة كبرى، فيما الكفارة تكون في مقابل ما يمكن تداركه، أما هذا، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».

وأضاف أن الشافعي قال: يصوم ما عليه يومًا بيوم، فبعد أن يصوم رمضان لا يصوم شيئًا إلا ويتوجه بنيته إلى أنه قضاء لما فات من رمضان، وليس عليه كفارة.

كيفية قضاء من أفطر رمضان لعدة سنوات

فيما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق إن تعمد الفطر في رمضان من غير عذر شرعي "كبيرة" من كبائر الذنوب، والواجب على من فعل ذلك أن يقضي ما أفطره من رمضانات ماضية والإسراع في ذلك قدر المستطاع.

وأضاف الأطرش خلال إجابته عن سؤال كيف أقضي ما أفطرته في أكثر من شهر لرمضان؟ قائلا: "صوم رمضان واجب، فمن أفطر فيه لعذر أو غير عذر وجب عليه القضاء لأن الصوم لا يسقط حتى يقضيه، ودين الله أحق أن يقضى".

وأوضح الأطرش أن التوبة مطلوبة في مثل هذه الحالات فإذا كان يعلم عدد ما أفطره فليقضي هذه الأيام دون نقصان وإذا لم يعلم عددها فيقضي ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

حكم شرب المياه أثناء أذان الفجر

وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر -الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذى جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

حكم تذوق الطعام أثناء الصيام

قالت دار الإفتاء بدون ابتلاع شيء منه لا يبطل الصيام، ولكن يبطل الصيام إذا وصل بعض من هذا الطعام إلى الجوف، ولكن يظل حكم تذوق الطعام أثناء الصيام مكروها، ولكن كما ذكر في حكم تذوق الطعام أثناء الصيام أنه لا بأس من تذوق المرأة الصائمة الطعام في نهار رمضان.