يسحق المنافسين.. iPhone القابل للطي مع ميزة لم تقدم من قبل

تعمل شركة آبل Apple حاليا على تطوير هاتف آيفون قابل للطي، وحتى الآن لم تحدد تاريخ لإصداره بالأسواق، والسبب الرئيسي أنها تخطط ليكون هاتف مختلف عن كل المنافسين حتى سامسونج، تستطيع من خلاله أن تقدم كل جديد كما اعتاد محبي آبل دائما.

iPhone

وفقا لتقرير موقع gizchina رغم حالة التكتم الشديدة التي تنتهجها آبل حول أي ابتكار جديد تقوم به، إلا أن بعض التسريبات تؤكد أن هاتف آيفون القبل للطي سيأتي بتكنولوجيا تجعلها يتعرف على أنه تعرض للسقوط وبالتالي يغير من وضعيته ليقلل من الأضرار الناجمة عن الحادث، وهو ما يعرف باسم تكنولوجيا SELF-RETRACTING

قدمت شركة آبل مؤخرا طلب براءة الاختراع ومن خلاله وصفت التكنولوجيا الجديدة وجاء في الأوراق الرسمية أنه "شاشة عرض ذاتية السحب مع تقنيات لحماية الشاشة باستخدام اكتشاف السقوط". كما يوحي الوصف الطويل، الهدف من الاختراع الجديد تقليل حدة الآثار الناجمة عن السقوط من المرتفعات في الأجهزة القابلة للطي.

Apple

كيف تريد Apple أن تعمل التقنية؟

تقدم آبل من خلال أوراق براءة الاختراع عدة نماذج للحماية من السقوط على سبيل المثال تنص أحد الاقتراحات على أن جهاز iPhone القابل للطي يمكن أن يقلل الأضرار من خلال الطي تلقائيا عند المفصلة وقت السقوط، بينما في اقتراح آخر مقدم في الأوراق، يمكن لشاشة iPhone يمكن أن تنفصل أو يتم طيها تلقائيا بطريقة تجعل تأثير السقوط ضئيل للغاية، يمكن لـ Apple دمج الاقتراحين معا.

تخطط Apple لدمج حساسات لتفعيل هذه التقنية مع iPhone القابل للطي، وستقوم المستشعرات في الجهاز باكتشاف عملية السقوط المفاجئة كما جاء في نص براءة الاختراع أن التقنية ستكون مناسبة تمامًا لكل من أجهزة iPhone و آيباد iPad القابلة للطي. ومع ذلك، لم تقرر شركة آبل Apple أي من الاقتراحين سيتم اعتماده في الأجهزة.