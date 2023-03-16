لو محتار.. أفضل موبايل آيفون يمكنك شراؤه في 2023

يفضل الكثير من الأشخاص شراء هواتف آيفون الرائدة مقارنة بأي هواتف ذكية أخرى نظرا لما تتمتع به من قوة في المعالج ودقة في الكاميرا ، إلا أن سعر هذه الهواتف يمثل عائقا كبيرا عند الشراء نظرا لارتفاع سعرها، خاصة سلسلة هواتف iPhone 14.

وعند المقارنة بين قرار شراء هواتف iPhone 14 وهواتف الطرز الأقدم نسبيا تأتي هواتف iPhone 13 خيارا من أفضل الخيارات المتاحة للشراء في العام الحالي 2023 ، حيث تجدر الإشارة إلى أن هواتف iPhone 13 ، تشترك في مواصفات وميزات مماثلة أو شبيهة لتلك الموجودة في iPhone 14.

وبحسب موقع Pocketnow فإن هاتف iPhone 13 لا يزال يستحق الشراء في عام 2023 ، وأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل شراء iPhone 13 في الوقت الحالي أمرًا منطقيًا هو السعر المنخفض نسبيًا.

ومقارنةً بـ iPhone 14 ، فإن سعر iPhone 13 أقل تكلفة لأنه يأتي بسعر يبدأ من 699 دولارًا لطراز 128 جيجابايت ، في حين أن نفس النسخة مع هتف iPhone 14 تبدأ من 799 دولارًا ، وذلك وفقا للسعر الرسمي من شركة آبل في السوق العالمية.

وجاءت النسخة الأساسية من هواتف iphone 13 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، مع حماية ceramic shield ، بسرعة تحديث 12 هرتز، و إضاءة أقوي بنسبة 28%، مع حواف معدنية، وخاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاى 6.

ويقدم هاتف iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع فلاش رباعي ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة، مع ميزة Cinematic mode، لعزل الشىء الذى يتم تصويره أمام الكاميرا حتى أثناء الحركة.

ويعمل هاتف iphone 13 بمعالج آبل معالج A15 ، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.