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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول تعليق من وزير التعليم على النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية ، مجموعات الدعم في مدرسة محمد زهران التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، حيث تابع إلقاء محاضرة لمرحلة الثانوية العامة في مادة اللغة الإنجليزية.

وتحاور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الطلاب عن أسباب التحاقهم بمجموعات الدعم، حيث أكدت احدى الطالبات أن مجموعة الدعم تقدم المادة بشكل متميز فضلا عن المقابل المادى المناسب لمجموعات الدعم.

كما ناقش وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب عن آرائهم في النموذج الاسترشادى الذى تم نشره على موقع الوزارة، حيث أشاد الطلاب به لكونه يحاكي امتحان آخر العام ويدربهم عليه بشكل جيد.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 تقدم الاسئلة المطابقة لمواصفات امتحانات نهاية العام حتى يتدرب عليها الطلاب.

كما أشاد طالب من طلاب الدمج، بدور مجموعات الدعم فى تنمية قدراته وتشجيعه على تحصيل المواد الدراسية.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

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