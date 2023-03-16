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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار الورش داخل الكتلة السكنية يزعج سكان شارع الكوثر بالحوامدية

صدى البلد

اشتكى سكان شارع الكوثر التابع لمركز ومدينة الحومدية - طريق مصراسيوط ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،  للمسئولين لنقل الورش المهنية المنتشرة داخل الكتلة السكنية إلى منطقة صناعية رفقا بالسكان.

 

يقول يوسف ادريس من الأهالي في شكواه: نحن سكان شارع الكوثر التابع لمركز ومدينة الحومدية - طريق مصراسيوط ، نعانى من وجود الورش المهنية التي غزت الشارع وتعمل على زيادة العوادم والأدخنة التي تؤدى إلى تدهور صحة المواطنين للمنطقة السكنية بالكامل مما حول حياة السكان لجحيم لا يتوقف، أصبحنا نحن وأولادنا سجناء المنازل  تحولت الشوارع إلى مستنقع للزيوت الفاسدة وامتلأت الأرصفة والشوارع ومداخل العمارات بكتل الحديد والخردة، بالإضافة للضجيج والبلطجة والأدخنة الضارة.

 

وأضاف: "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش".


وناشد المسئولين بالنظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث أن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة الروائح المنبعثة من مخلفات الورش. 

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل .

 

ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية .


 

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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