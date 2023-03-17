بعد نشر "صدى البلد"..منتج مسلسل إكس لانس يحذف البوستر المسيء للحضارة المصرية

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "اكس لانس" للفنان محمد سعد، تغيير البوستر الدعائي للمسلسل وتعديله لبوستر آخر، بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب ظهوره واقفا على تمثال مصري قديم.

نشر «صدى البلد» قبل أيام سبب الهجوم على البوستر الدعائي، وتاريخ التمثال الذي ظهر واقفا عليه، والموجود حاليا في ألمانيا.

منتج مسلسل اكس لانس يعدل البوستر الدعائي

ونشرت الشركة المنتجة اليوم بيانا أوضحت فيه تغيير البوستر الدعائي، وتضمن البيان نفي المنتج ممدوح شاهين وضع أي شخص قدمه على تمثال يمثل الحضارة المصرية القديمة أو ما شابه ذلك.

وتابع المنتج في بيان أن الصورة عبارة عن وقوف الفنان محمد سعد على كتلة أسمنتية، مشيرا إلى أن شاهين من خريجي كلية الآثار وقد عمل بمجال السياحة طيلة 20 عاما وهو أثري غيور على نشاته الأثرية ولن يقبل أي إساءة تمس الحضارة المصرية.

وأعلن المنتج تعديل البوستر الخاص بالمسلسل، قبل عرضه بأيام في شهر رمضان.

أزمة بوستر محمد سعد

ومن جانبه قال د. عبدالرحيم ريحان من حملة الدفاع عن الحضارة المصرية: "مبروك لحملة الدفاع عن الحضارة المصرية وكل أعضائها المحترمين استجابة الاثارى المحترم ممدوح شاهين منتج مسلسل اكسلانس للحملة وتعديل البانر المهين للحضارة المصرية كل الشكر لأسرة المسلسل".

كان قد نشر ممدوح عوف مدير عام الإدار العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الآثار، منشور على صفحته الشخصية في 7 مارس الجاري، طالب فيه بوقف تداول هذا البوستر وتعديله، مشيرا إلى أن صاحب الفكرة جعل محمد سعد شبيها بتمثال شامبليون في باريس.

وكتب: "محمد سعد يقلد شامبليون، وواضع قدمه على رأس ملك مصري في لقطة تكشف عن جهل بأهمية الحضارة المصرية، أين الجهات الرسمية، ووزارة السياحة والآثار".

كانت قد كشفت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية كشفت حقيقة التمثال الذى يقف عليه الفنان محمد سعد، وقال أنه تمثال حقيقي رغم نفي شاهين، ويقول: “كشفت حقيقة التمثال لنا منسقة الحملة بالقاهرة الآثارية ريم جمال وهو ما يشير عليه السهم فى الصورة المرفقة، والتمثال الذى يطأه بأقدامه غير معروف لكن رأس التمثال الذى يقع أمامه وهو تحت أقدام الفنان محمد سعد أيضا كما يظهر فى البانر”.

من هو حم ايونو ؟

وأضاف أن هذا التمثال هو رأس تمثال “حم ايونو” ويعد إهانة كبرى للحضارة المصرية، حيث يوجد تمثال حم إيونو في متحف "بيلديزيس" بألمانيا وعن تاريخه وأهميته، فإن “حم إيونو” هو المهندس المصرى القديم مخترع التكنيك الهندسى لهرم خوفو.

حم إيونو هو ابن الملك "نفر-ماعت" وزوجته "إيتيت" كما تشير بعض الدراسات الأثرية إلى أنه حفيد الملك "سنفرو" صاحب أهرامات دهشور ورغم أنه أحد أبناء ملوك مصر القديمة إلا أنه لم يتقلد الحكم بل برع فى علم الهندسة والبناء والتشييد.

وهو من ابتكر الطريقة الفريدة لبناء هرم خوفو وقد استخدم حساب المثلثات فى بناء الهرم حيث وضع 2 مليون وثلاثمائة ألف حجر جيرى فى مبنى هرمى يصل ارتفاعه إلى 146م وهو الذى خطط هندسيًا وجيولوجيًا لكى تتحمل الأرض الطبيعية بهضبة الجيزة ثقل ستة ملايين طن هو وزن الأحجار المختلفة الأوزان.

والتمثال منحوت من قطعة واحدة من الحجر الجيرى الأبيض ارتفاعه 5ر155 سم وقد كشف عن التمثال بعثة آثار ألمانية فى مقبرة بمنطقة الجيزة تعرف باسم "ج 4000" بجوار الأهرامات وخرج من مصر عام 1912 قبل شهور من خروج رأس الملكة "نفرتيتى" الموجودة بمتحف برلين.

قصة اكتشاف مقبرة حم ايونو

تقع مقبرة حم ايونو بالقرب من هرم خوفو وتحتوي على نقوش على صورته، بعض حجارة المصطبة التي تضررت بشدة تحملت تواريخ تشير إلى عهد خوفو، ويوجد تمثاله في متحف بيليزايوس ، هيلدسهايم في ألمانيا، ومن المقرر أن يُعار هذا التمثال لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ترجع قصة اكتشافه حين عثر عالم الآثار هيرمان يونكر على تمثاله في سرداب مصطبة هميونو في مارس 1912.

كان اللصوص القدامى قد نهبوا المصطبة في بحثهم عن أشياء ثمينة وكان جدار السرداب به ثقب بحجم طفل.

اقتلع اللص بالقوة عيون التمثال الثمينة المطعمة والمسبوكات الذهبية ، وفي هذه العملية تم كسر الذراع اليمنى وقطع الرأس. تمت استعادة الرأس لاحقا، ويتميز التمثال الجالس بواقعية شديدة في النحت غير موجود في الفن المصري القديم الذي يصور الشخصيات الملكية.

ملامح حم ايونو تم نحتها بشكل دقيق وتعتمد بشكل واضح على مظهره، وتم تصويره على أنه سمين ، مع تراكم ملحوظ للدهون في منطقة الصدر، يتناقض هذا مع التمثيل الأكثر مثالية للموضوعات الذكور في البورتريه الملكي في هذه الفترات وأكثرها نجاحًا في الفن المصري القديم .