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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يثمن جهود وزارة الأوقاف في التدريب الدولي

فعاليات الدورة الثالثة
فعاليات الدورة الثالثة

تواصلت في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، أمس الخميس 16 /3 / 2023 فعاليات الدورة الثالثة لمنسوبي دول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي حول: "مهارات التواصل لدى معدي ومقدمي البرامج ودورها في نشر القيم النبيلة"، بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من ‏أكتوبر والتي تستمر في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م.

مهارات العرض والإلقاء

 حيث عُقدت المحاضرة الثانية للدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، بعنوان: "مهارات العرض والإلقاء"، بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، وترجم المحاضرة للغة الفرنسية الشيخ محمد الديباوي.
وفي كلمته ثمن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية جهود وزارة الأوقاف في التدريب الدولي، مقدمًا الشكر لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا على الدعم اللامتناهي لنجاح هذه الدورة، وهي الدورة الثالثة في سلسلة الدورات التي تُعقد بالتعاون مع أكاديمية الأوقاف الدولية.
وفي محاضرته رحب أ.د/ سامي عبد العزيز بالحضور مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير بالداخل والخارج، مؤكدًا أن وسائل الإعلام سلاح ذو حدين وهو قوة فعّالة تؤثر على سلوك البشر، كما أنها تقوم بدورها في الحياة السياسية والاجتماعية، وتستطيع تنمية المجتمعات ودفعها إلى الأمام، كما يمكنها في الوقت ذاته أن تهدم دولًا ومجتمعات.
كما أوضح أن الإعلامي لابد أن ينمي مهاراته الإعلامية حتى يتمكن من توصيل رسالته على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الإعداد الجيد للمحتوى يلزمه وجود فريق إعداد متخصص يقوم بعمل بحث ودراسة للجمهور متلقي الرسالة حتى تصل الرسالة وتؤثر في الجمهور، وأن حماسة الإلقاء واستعمال لغة الجسد شيء ضروري لنجاح عرض الموضوع وإنفاذ أهداف الرسالة الإعلامية المقدمة.

الأوقاف وزارة الأوقاف منظمة التعاون الاسلامي مهارات العرض والإلقاء الدكتور عمرو الليثي

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