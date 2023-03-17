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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جمال يتعاون مع راؤول في أغنية جديدة

احمد جمال
احمد جمال

يستعد الفنان أحمد جمال، لطرح اغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول، حيث تواجدا في الاستوديو للانتهاء منها وطرحها قريباً.

نشر المطرب أحمد جمال، صورة جديدة تجمعه مع المطرب والمخرج أحمد ثروت من داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب المطرب أحمد جمال: سلامتك يا صحبي الف سلامة ربنا يتم شفاك على خير.

أحمد جمال ينشر صورة للمخرج أحمد ثروت من داخل المستشفى

أحمد جمال يعلن مسابقة لاختيار صوت غنائي يشاركه بحفل المنيا .. تفاصيل

أحمد جمال يحيى حفل فى تنزانيا 

 

وكان أحمد جمال قد سافر إلى تنزانيا لإحياء حفل غنائى على هامش احتفالات الدولة هناك بملء سد نيريري بحضور وزير الخارجية سامح شكري. 

 

تفاصيل أغنية أحمد جمال فى تنزانيا 

 

وقدم أحمد جمال خلال الحفل المقام هناك أغنية جديدة بعنوان القارة السمرا، وهى الأغنية التى كان يقوم بالتحضير لها منذ فترة لتقديمها خلال هذا الحفل. 

القارة السمرا من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع رامي بيسا ويشاركه الغناء فى الأغنية المطرب التنزاني ماريو.
 

أحمد جمال الفنان أحمد جمال أحمد حسن راؤول الشاعر احمد حسن راؤول المطرب والمخرج أحمد ثروت تنزانيا تفاصيل أغنية أحمد جمال

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