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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جمال يعلن مسابقة لاختيار صوت غنائي يشاركه بحفل المنيا .. تفاصيل

أحمد جمال
أحمد جمال

كشف الفنان أحمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير، عن اختياره لـ صوت شاب يظهر معه فى حفلته ، المقرر أقامتها اليوم فى محافظة المنيا . 

وقال أحمد جمال عبر موقع التغريدات العالمي توتير : بكره حفلتي في بورتو المنيا و دي اول حفلة ليا في محافظة المنيا الحقيقة و انا عارف ان في اصوات حلوه كتير اكيد هناك و بالمناسبة دي انا عايز اختار حد يغني معايا بكره في الحفلة .. يلا وريني مين جاهز  .. !! ابعتولي فيديو بصوتكم".

منشور أحمد جمال 

وكان قد طرح الفنان أحمد جمال، أغنيته "قسمة ونصيب" والتى قام بإعادة توزيعها موسيقيا بشكل جديد، بعد ارتباط محبيه ومعجبيه بها ومطالبته بغنائها فى العديد من حفلاته التى أحياها فى الفترة الأخيرة.

أحمد جمال 

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يذكر أن أغنية "قسمة ونصيب" هى أول أغنية للفنان أحمد جمال فى مشواره الفنى، وقبل مشاركته فى برنامج "أراب آيدول" ولها منزلة خاصة لديه، لكونها عرفته بالموسيقار الراحل عمار الشريعى، وبعد نجاحها أعجب به الشريعى وبموهبته. 

وقام بتلحين ثلاث أغنيات له هى أغنية "حبيبتي " تتر مسلسل "مذكرات سيئة السمعة" وأغنية "ستر و غطا"و "البيت بيت ابونا" تتر مسلسل "بيت الباشا".

أحمد جمال الفنان أحمد جمال محافظة المنيا ريهام عبد الغفور مي نور الشريف عمار الشريعي

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