أحمد جمال ينشر صورة للمخرج أحمد ثروت من داخل المستشفى

نشر المطرب أحمد جمال، صورة جديدة تجمعه مع المطرب والمخرج أحمد ثروت من داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب المطرب أحمد جمال: سلامتك يا صحبي الف سلامة ربنا يتم شفاك على خير.

والجدير بالذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت تعرض لضغط شديد بالعمل مما أدى الي جلطة في شريان حساس واضطراب في الجهاز العصبي.

يذكر أن نشر المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من داخل المستشفى لخطيبته لمي الشواربي موجها لها رسالة مؤثرة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب أحمد ثروت :"أفضل قضاء أوقات سيئة معك عن الأوقات الجيدة مع شخص آخر. أفضل أن أكون بجانبك في العاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول.