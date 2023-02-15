نقل أحمد ثروت إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.. تفاصيل

نقل المطرب والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت إلى المستشفى؛ إثر تعرضه لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى جلطة في شريان حساس واضطراب في الجهاز العصبي.

وكان أحمد محمد ثروت مخرج فيلم يقين الذى عرض أمام الرئيس بـ احتفالية انتصار أكتوبر، قد أكد أنه سعيد بالحضور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يقدم الشكر لـ الشئون المعنوية على هذه الثقة والفخر كونه مخرج في ليلة كبيرة مثل الندوة التثقيفية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، الإعلامي يوسف الحسيني، أنه منذ 15 يومًا لم ينم، وأنه ظل يفكر فى أشياء مختلفة.

ولفت إلى أن أبطال حرب أكتوبر قدموا أشياء كثيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة هامة لهم، والرئيس يوجه رسائل هامة للمصريين منها احترام الكبير وتمجيد الرموز والشخصيات الهامة.

وأشار إلى أنه سعيد بنجاح الاحتفالية اليوم، وقدم الشكر للفنان أحمد عبد العزيز، وكمال أبو راية، و شيرين عبد الوهاب، وكل النجوم.

وتابع: "أثناء التسجيل مع أبطال أكتوبر، نجد أن الجميع يحترم الآخر، رغم مرور 49 عامًا على الحرب" و استطعنا اليوم توثيق الحقيقة على أرض الواقع، و فيلم يقين يرصد إعطاء فرصة أخري لتصحيح مسار إنسان.

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