عضو التحالف الوطني: احتفالية كتف في كتف أكدت أن مصر بخير

قال محمد رفاعي، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، إن احتفالية كتف في كتف كان بها العديد من الرسائل، أهمها أن مصر ستظل دائما بخير، بشبابها ومتطوعيها وكياناتها وحكومتها، مشيرا إلى أن هناك قاعدة بيانات قوية للتحالف.

وأضاف محمد رفاعي، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه من خلال تلك القاعدة يتم العمل على المناطق الأكثر احتياجا، ويتم تقديم مواد غذائية وكارت مواد غذائية، وهو كارت يمكن المستحق من الحصول على مواد غذائية من السوبر ماركت.

وتابع محمد رفاعي، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي: “نقدم مواد غذائية وزنها 63 كيلو، تضم 4 كيلو لحم، أو 5 دجاجات، فيتم تحقيق الأمن الغذائي للأسرة التي ستحصل عليها، كما يتم عمل خيمة رمضانية في كل المحافظات”.