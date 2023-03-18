عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع بلجنة الإشراف على منظومة التخلص من النفايات الخطرة

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع اللجنة الإشرافية علي منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية" بالمديرية. 

وتناول الإجتماع مناقشة خطة العمل بمجمع المحارق بالخطارة، والذي يحتوي علي ١١ محرقة من إجمالي ١٤ محرقة بالمحافظة، وإجراءات معالجة النفايات الطبية الخطرة المتولدة من منافد تقديم الخدمة الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، ومختلف المحافظات الأخري المجاورة وفقاً للتعاون المشترك، ومناقشة الموقف الحالي للمحارق، والمعالجة اليومية للنفايات والتي تصل من ٨ إلي ١٣ طن يومياً، وموقف السيارات الخاصة بنقل النفايات، وخطة تشغيلها والصيانة الدورية لها، وإجراءات صيانة المحارق من خلال شركات الصيانة، ومناقشة خطة توريد السولار اللازم للعمل عن طريق السيارات التابعة لشركة التعاون للبترول،  إلي مجمع المحارق بالخطرة.

زراعة الشرقية تنظم يوم حقلي إرشادي عن محصول القمح.. تفاصيل

وشدد وكيل الوزارة، على متابعة المديونيات الخاصة بمستشفيات المحافظة، بشأن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، وعلي المرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ومتابعة إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية بها، كما ناقش خطة النقل الآمن للنفايات الطبية من الأقسام الطبية بمختلف المستشفيات، والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.

الشرقية وزارة الصحة مستشفيات صحة الشرقية وكيل صحة الشرقية الوحدات الصحية زراعة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة لـ الأهلي

العالم الهولندي يتوقع زلزالا فى 3 دول عربية .. تعرف عليها

البحوث الإسلامية: الأزهر يرفض رفضًا قاطعًا دعوات دمج الديانات الثلاث

ترشيحاتنا

كيف صام الصحابة والمسلمون الأوائل؟ 3 مراحل لتشريع الصيام في عصر النبي

بعد أسبوعين| العراقي صاحب المليار يورو مؤخر ينفصل عن زوجته لهذا السبب

الأهلي يطلب تأجيل مباراته في كأس الرابطة

أنشأها كلوت بك.. قصة إنشاء أول مدرسة للطب في مصر وسبب الاحتفال بيوم الطبيب

بعد اختبار أقوى صاروخ باليستي .. كوريا الشمالية تجند 800 ألف شاب | تفاصيل

بدء توزيع 6 ملايين كرتونة على المصريين.. تكفي شهرا كاملا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان .. رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية

كيفية التخلص من الهالات السوداء نهائيا| علاجات غير مكلفة

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

5 علامات تحذيرية لتليف الكبد.. خلي بالك

فيديو

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ