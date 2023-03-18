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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية تنظم يوم حقلي إرشادي عن محصول القمح.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

 

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

زراعة الشرقية تنظم يوم حقلي عن حصاد البنجر لمزارعي قرية البوها بكفر صقر

 

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوم حقلي إرشادي عن زراعة محصول القمح لمزارعي قرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق في حضور الدكتورة دينا عبد الله بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية والمهندس حليم عبد الملك رئيس قسم الإرشاد بإدارة الزقازيق الزراعية ومهندسو الإرشاد بالإدارة وعدد من المزارعين وذلك بأحد الحقول الإرشادية بالقرية.

 

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ اليوم الحقلي هو توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للقمح والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها وكذلك كيفية الاعتدال في الري وطرق وضع السماد الأزوتى قبل الري مباشره، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وفتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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