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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة والده ونجل عمه في حادث تصادم بأسيوط

إسعاف
إسعاف

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب شخصين، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" مع سيارة ملاكي على الطريق الدائري بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل بالطريق الدائرى ووجود حالة وفاة ومصابين.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم دراجة نارية بدون لوحات معدنية وسيارة ملاكى رقم"8641 ي د ا"على الطريق الدائرى مركز ديروط  نتيجة السرعة الزائدة .

وأسفر الحادث عن مصرع الطفل "عبدالله.م" 12 عامًا، وإصابة "محمد.ش" 35 عامًا، و"مصطفى. خ" 25 عامًا. جرى نقل الجثة  والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزى. وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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