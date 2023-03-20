حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل محطات الوقود

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمه التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل محطات الوقود في التجمع الاول.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (شخصان- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالي – عدد من جراكن الزيت الخاصة بالسيارات – 2 هاتف محمول) من داخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة) ، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة – جراكن الزيت والهاتفين المستولى عليهم ).. واعترفا بإنفاقهما المبلغ المالي المُشار إليه على متطلباتهما الشخصية.