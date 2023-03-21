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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في قصف روسي على دونستيك بأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم الثلاثاء، أنه أسفر القصف الروسي عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كيريلينكو، في قناته على تليجرام اليوم: "إن شخصا قتل وأصيب اثنان في بلدة أفدييفكا. وأضاف أن 'المدينة تعرضت لقصفين صاروخيين وهجوم صاروخي - تضررت منازل في 4 شوارع وإقليم مصنع أفدييفكا لفحم الكوك ومصنع للمواد الغذائية".

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وأضاف كيريلينكو إنه في اتجاه هورليفكا ، قتل شخص وأصيب آخر في باخموت.

وتضررت ثلاثة منازل خاصة وروضة أطفال وخط أنابيب غاز وخط أنابيب مياه، وقال إن المجتمعات في منطقة سوليدار تعرضت أيضا لإطلاق نار في كوستيانتينيفكا.

وقال كيريلينكو إنه في اتجاه ليسيتشانسك ، تضررت روضة أطفال ومنازل في شارعين في سيفرسك. 

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