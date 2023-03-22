بحرا وجوا وأرضا.. كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي جديد نحو اليابان

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز نحو بحر اليابان صباح اليوم.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "تشوسون إلبو" عن مصدر عسكري قوله، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ كروز بعيد المدى من جرف على ساحل هامهونج بإقليم هامغيونغ الجنوبي وطار حوالي ألفي كيلومتر. ويُعتقد أن هذا قد يكون صاروخ كروز من طراز "KN-27". حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

كما أوضحت "تشوسون إلبو"، أنه يبدو أن كوريا الشمالية تحاول تنويع الطرق التي تطلق بها صواريخها لزيادة معدل نجاحها وجعل الهجمات على صواريخها من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكثر صعوبة.

حيث أطلقت بيونغ يانغ صواريخ من القطارات والغواصات والبحيرات والآبار الجوفية والآن من المنحدرات الساحلية.