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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع الفائدة .. البنوك الأمريكية الكبرى تقود تراجعات وول ستريت

صدى البلد

خسرت الأسهم الأمريكية جميع مكاسبها بعد تصريحات جيروم باول التي قال فيها إنه لن يجد سببا لتخفيض سعر الفائدة مع نهاية هذا العام كما تتوقع الأسواق إذا استمر أداء الاقتصاد على نحو ما يتوقع صناع السياسة النقدية.

وفقد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" مكاسبه التي اقتربت من 1% بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "إذا تطلب الأمر أن نرفع أسعار الفائدة إلى أعلى من ذلك فسوف نفعل. ورغم ذلك أعتقد، كما ذكرنا من قبل، أننا أمام احتمال تشديد شروط الائتمان، حتى الآن".

خسائر في سندات الحزانة

وعوضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بعض خسائرها، رغم أنها مازالت منخفضة بنحو 20 نقطة أساس، حتى كسرت عتبة 4%. واستمرت أسعار الدولار على انخفاضها.

وبينما كان باول يدلي بهذه التصريحات، كان المتعاملون يتفحصون أيضا تعليقات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي تؤكد فيها على عدم إنقاذ ملاك البنوك أو المستثمرين فيها في حال انهيارها.

وقالت يلين في جلسة استماع أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ: "من الضروري أن نوضح أن الحكومة لن تحمي حاملي الأسهم أو حاملي سندات البنوك التي تنهار".

وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس مثلما توقعت الغالبية الساحقة من المتعاملين،

وفي حين ذكر المسؤولون أن دورة التقشف النقدي لم تنته بعد، فقد قرروا أن يتركوا توقعاتهم لأسعار الفائدة بنهاية العام دون تغيير عند مستوى 5.1%. كذلك فإن ما يسمى بـ"مخطط النقاط" عند الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستخدمه البنك المركزي إشارة إلى توقعاته حول مسار أسعار الفائدة، كشف عن ارتفاع توقعات نهاية عام 2024 إلى 4.3% مقابل 4.1%.

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