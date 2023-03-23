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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمد قوته من العلم.. قصة نجاح طلعت مصطفى على مدار 50 عاما

صدى البلد

كعادة طلعت مصطفى  تأتى كل عام في  شهر رمضان بحملة مختلفة في مضمونها وفكرتها ,وهذا العام جاء الفنان كريم عبد العزيز بطل الحملة التي رصدت مشوار المجموعة والتي يطلق عليها بناة المستقبل.

 

تم التركيز على أسباب النجاح التي جعلت المجموعة قادرة على وضع رؤى مستقبلية لكل مشروعاتها مبنى على العلم ولم يتم ترك أي شيء او تفصيله صغيرة للصدفة، كما تم التركيز على حجم التخطيط الذي قامت به المجموعة لتنفيذ مدينتي تلك المدينة المتكاملة والتي كانت يوما ما صحراء وتحولت لأكبر مدينة قطاع خاص بمصر ومدينة توصف بانها عالمية على أرض مصرية.

جاء في الإعلان مراعاه جميع  عناصر الاستدامة بداية من المساحات الخضراء ومرورا بمخطط مداخل المدينة والشوارع الرئيسية والتفاصيل الصغيرة التي تم مراعاه تنفيذها بإمكانيات فائقة الدقة، وصولًا إلي أنظمة الري الحديثة واستخدام أحدث أساليب الاستفادة من مياه الأمطار، فضلا عن اهتمام كبير من المجموعة لتوفير عنصر الأمان واستخدام أحدث شبكات وكاميرات المراقبة تم ربطها بغرفة تحكم رئيسية لمتابعة  كافة التفاصيل داخل المدينة

وركز الإعلان عن حجم الخدمات المقدمة لقاطني المدينة علي مدار اليوم بداية من استخدام أحدث خطوط المواصلات والاتوبيسات لخدمة المترددين علي المدينة وسكانها، باستخدام أنظمة الدفع الذكية، هذا إلي جانب توافر كافة الخدمات التي يحتاج إليها السكان دون الحاجه للذهاب لخارج المدينة بداية من  الهايبر ماركت والسجل المدني والشهر العقاري ومواقع الارتكازات الشرطة والمطافئ، بجانب قيام المجموعة بإنشاء دور العبادة من مسجد وكنيسة.

كما تضم المدينة واحدًا من أكبر نوادي الجولف في الشرق الأوسط، بجانب احتواء المدينة علي ناد رياضي يضم كافة الألعاب الأولمبية، كما تضم المدينة عددا كبيرا من المدارس انترناشيونال والناشونال، بجانب وجود أكبر مول تجاري بشرق القاهرة يضم كافة المحال التجارية وإتاحة مجموعة طلعت مصطفي استخدام المول التجاري لغير قطاني المشروع.

كما تطرق الإعلان لأحدث مشروعات للشركة مدينة نور، وهي أول مدينة ذكية صديقة للبيئة تقام على مساحة 5 آلاف فدان بشرق القاهرة.

 

 

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