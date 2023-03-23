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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 743 شاحنة و 78 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5200 طن بضائع ، 399 شاحنة و64 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8800 طن بضائع ، 344 شاحنة و14 سيارة  . 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والقاهرة بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس ، دليلة ، الحرية و Ilbktra وغادرت السفينتين امل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و130 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج بينما تغادر ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2245 راكب بموانيها .
 

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