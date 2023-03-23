تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 743 شاحنة و 78 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5200 طن بضائع ، 399 شاحنة و64 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8800 طن بضائع ، 344 شاحنة و14 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والقاهرة بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس ، دليلة ، الحرية و Ilbktra وغادرت السفينتين امل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و130 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج بينما تغادر ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2245 راكب بموانيها .

