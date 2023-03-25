ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب البرتقال مع الجزر بعد الإفطار؟

يتمتع عصير الجزر والبرتقال بشعبية واسعة فى شهر رمضان المبارك ، نظراً لمذاقه اللذيذ المنعش والمبرد للجسم، خاصةً مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف، كما أنّه غني بالمعادن والفيتامينات ومضادّات الأكسدة التي تشكل درعاً واقياً للجسم، يحميه من الأمراض ويحسّن من صحته العامة، إذ إنّ الجزر يعتبر المصدر الأول لفيتامينات " أ، ب المركب، ج، وب6، ود، وب النادر.

كما أنّ البرتقال يعدّ من أهمّ المصادرللحصول على فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص المعادن الأخرى كالحديد والكاليسيوم، وعندما يتمّ مزج البرتقال بالجزر على شكل عصير طبيعي، فإنّ الجسم سيحظى بفوائد مضاعفة ذات أثرٍ عظيمٍ على الصحة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد عصير الجزر والبرتقال وفقا لموقع هيلثى..

يحمي من مرض الأسيتونيمي والذي يعني زيادة نسبة الأسيتون في الدم.

يخفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين، كالجلطات القلبية المفاجئة وانسدادات الشرايين.

يقي من مرض ارتفاع ضغط الدم فهو منشّط للدورة الدموية ومميع للدم.

يقوّي الجهاز المناعيّ ويحمي الجسم من أمراضٍ عديدة كالرشح والإنفلونزا، ويعالج أمراض الجهاز التنفسيّ كالتهابات الحنجرة واللوزتينوالقصبات الهوائيّة والربو الشعبيّ، كما أنّه يطرد البلغم من المجاري التنفسيّة.

يفيد في علاج مشاكل المفاصل، كالتهابات الروماتيزم والنقرس ويساعد على ليونة حركة المفصل وتسهيل الحركة.

يساهم في علاج بعض الأورام السرطانية في الرحم والبروستات والمبايض والمجاري البولية، كما يقلل من انتشارها ويعطّل نموّها.

يمنع الإصابة بمرض الانيميا " فقر الدم " لقدرته على رفع مستوى الحديد في الدم.

يحسّن أداء الكلى وينظّف الجهاز البولي من الحصى والترسبات الرملية والالتهابات لخصائصه المدرّة للبول.

يساعد على علاج مشكلة الأرق وتقطع النوم خلال الليل، فهو مهديء للأعصاب ويساعد على استرخاء الجسم والشعر بالانتعاش والراحة.

يحسن أداء الجهاز الهضمي، ويمنع الإضطرابات الناتجة عن الإمساك، فهو مليّن طبيعيّ للامعاء ويطرد الغازات والفضلات المتراكمة فيالجهاز الهضمي، كما أنّه يسكن المغص المعويّ ويساعد على طرد الديدان، إضافة إلى أنه يعالج الإسهال الشديد لدى الأطفال الصغار،كما يعالج البواسير الشرجيّة.

يزيد إفراز الصفراء ويحدّ من آلام حصى المرارة، كما أنّه منشّط فعال لوظائف الكبد.

يحسّن من قوّة الإبصار ويزيد من رطوبة العين ويمنع جفافها والتهاباتها.

يحمي من الإصابة بسرطان الجلد كما له فائدة ملحوظة في علاج أكزيما الجلد وتقرّحاتها.

يعمل على تقوية العظام ويمنع الإصابة بالهشاشة كما يحمي الأظافر من التكسر.

يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم ويمنع ارتفاعه.

يعالج الحمى ويعيد درجة حرارة الجسم إلى المعدل الطبيعيّ.