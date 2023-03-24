برلماني: قرارات الرئيس السيسي لدعم المرأة غير مسبوقة وانتصار كبير لحقوقها

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي هو أكبر داعم للمرأة، والقرارات التي أصدرها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، عام 2023 دليل تام على ايمان القيادة السياسية بالمرأة ودورها وحتمية دعمها.

ونوه حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، بتوجيهات الرئيس إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، كذلك إلى قرارات الرئيس السيسي شديدة الأهمية، ومنها التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل. وتكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

وأضاف أن قرارات الرئيس الأخرى، سواء بتحفيز مشروعات المرأة، أو متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر. وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل، وإصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، قرارات في منتهى الأهمية والقوة وأسعدت ملايين السيدات في مصر والمجتمع بكامله.