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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرة رمضان|صدر رومي روستو مع أرز بالخلطة والحلو كنافة عثمانلية

سفرة رمضان
سفرة رمضان

تكثر في شهر رمضان العزومات و الولائم مما يجعل ربة المنزل تحتار في تقديم الأكلات الشهية واللذيذة والجديدة أحيانا لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أطباق متنوعة وشهية لسفرة رمضان.

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قائمة أكلات لشهر رمضان 2023.. وصفات سهلة ولذيذة

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سفرة رمضان

 

طريقة عمل صدر رومي روستو

المقادير :-
صدر رومي 
(التتبيلة)
روز ماري فريش
٣فص ثوم صحيح
زبدة
ملح
فلفل أسود
(للتسوية)
جزر حلقات
طماطم أرباع
ماء
ورق لورا
حبهان صحيح
ملح
فلفل أسود 
طريقة التحضير:-
نتبل الصدر الرومي بالزبدة والملح والفلفل الأسود ثم في صينية ساخنة جداً على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الصدر الرومي حتى يأخذ صدمة من جميع الجوانب ثم نضيف فصوص الثوم والروز ماري والقليل من الماء المغلي ونقلب ثم نتركه على النار لمدة ٧ دقائق ثم نلفه بورق زبدة وورق فويل وندخله الفرن لمدة ساعة ثم نختبر النضج بشوكة حتى نتأكد من تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا.

 

طريقة عمل  أرز بالخلطة

المقادير :-
كيلو أرز أبيض 
كيلو فلفل ألوان مكعبات
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زيت سندباد
2ملعقة كبيرة سمنة
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
2ملعقة كبيرة بهارات مشكلة
ملعقة صغيرة قرفة بودر
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :-
نضع زيت في طاسة على النار حتى يسخن جيداً ثم نضع كبد الدجاج ونتركها دون تقليب حتى تأخذ لون ثم نبدأ بتقليبها ثم نضيف جزء من الثوم والتوابل ونقلبهم جيداً ثم نضعها في طبق وفي نفس الطاسة نضع الفلفل الألوان وباقي الثوم والتوابل ونقلبهم جيداً حتى يذبل الفلفل الألوان ثم نضيف عليه الأرز الناضج ونقلبهم جيداً ثم نحضر طاجن أو صينية ونضع في الأرضية الكبد ثم الأرز بالفلفل الألوان ثم نقلبه ويقدم.

 

طريقة عمل كنافة عثمانلية

المقادير:
نصف كيلو كنافة محمرة مفرومة
نصف كيلو كنافة شعر سليمة طازة
نصف كيلو سمنة مقدوحة 
كيلو مانجا مكعبات 
كومبوت خوخ مكعبات 
كوب فسدق مجروش 
نصف كيلو كريز فريش
سيرب متوسط بارد
الحشوة:
٨ قطع جبنة كيري 
نصف كوب سكر بودر
٢ كوب كريمة خفق حلواني باردة ضروري
١ ملعقة كبيرة ماء ورد 

طريقة التحضير:
نحمر الكنافة المفرومة في سمنة  و نضعها في اكواب او كاسات ونضع فوقها الحشوات و يتم عمل طبقات من الكنافة و الفاكهة و الكريمة و تقدم.
 

رمضان سفرة رمضان طريقة عمل أرز بالخلطة كنافة عثمانلية الشيف نونا

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