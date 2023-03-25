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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني الحموضة بعد الفطار .. 4 عصائر طبيعية تخلصك منها

طرق علاج آلام المعدة
طرق علاج آلام المعدة والحموضة

بعد الإفطار في شهر رمضان قد يعاني البعض آلام المعدة والحموضة، وهي أحد المشكلات التي يواجهها الجهاز الهضمي بسبب تناول أطعمة دسمة، أو إتباع عادات غير صحية بعد تناول الوجبات.

 

 طرق علاج آلام المعدة والحموضة

وهناك بعض العصائر الطبيعية التي يمكن بها التخلص من آلام المعدة والحموضة بعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، وفقا لما نشر في موقع"health".

 

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_عصير الليمون والزنجبيل :

ويمكن لشرب الليمون و الزنجبيل مع مسحوق الكمون، ويقدم دافئا.

- عصير الليمون:

ويمكن لعصير الليمون مع الماء والعسل الأبيض الدافئ أن يؤدي إلى الحد من آلام المعدة والحموضة،  وتسهيل عملية الهضم.

طرق علاج آلام المعدة والحموضة

 

- عصير الخيار :

بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والماء، لذا يساعدك في تخفيف أعراض الحموضة بشكل كبير.

- عصير الخضار:

يساعد شرب عصير الخضار المكون من الجرجير والكرفس بعد الإفطار في التقليل من فرص الإصابة بالحموضة واضطراب الجهاز الهضمي.

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