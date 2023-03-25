ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

أسدلت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية الستار علي قضية مقتل زوجة علي يد زوجها الأمريكي الجنسية بحبسه 15 عامًا.

وشهدت محافظة المنوفية جريمة بشعة خلال أغسطس الماضي عقب قيام مصري حاصل علي الجنسية الأمريكية بقتل زوجته الشابة وحاول اخفاء جريمته بادعاء وفاتها في حادث.

علياء شابة في العشرينيات من عمرها وابنة قرية دراجيل بمركز الشهداء تزوجت من منوفي حاصل علي الجنسية الامريكية ومقيم مدينة شبين الكوم حيث انتقلت للعيش معه في المدينة.

علياء ضحية زوجها

أنجبت علياء طفلة كانت قد أتمت عامها الأول وعقب ايام من احتفالهم بعيد ميلاد الطفلة قتل الاب زوجته عقب تسديد عدة لكمات لها وضرب رأسها في الأرض عدة مرات.

ولم يكتف بذلك بل قام بلفها ووضعها في السيارة بصحبه طفلتها وخرج بها علي طريق شبين الكوم " بحر سيف " واصطدام في عمود إنارة لتظهر أن الوفاة نتيجة وفاة في حادث.

علياء ضحية زوجها

استدعي سيارة الإسعاف وتم نقل الزوجة متوفاة الي أحد المستشفيات، وحاول الهرب حيث قام بالتوجه الي مطار القاهرة للهرب من البلاد الي امريكا.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم في مطار القاهرة قبل سفره الي الخارج، حيث كشفت كاميرات المراقبة عن قيامه بقتل زوجته عمدا داخل شقتها في مدينة شبين الكوم.

واعترف المتهم خلال تحقيقات الشرطة، أنه سدد عدة لكمات الي زوجته عقب مشادة كلامية بينهم حيث قام بضربها وحاول اخفاء جريمته وادعاء وفاتها في حادث.

المتهم بقتل زوجته

وقال محامي المجني عليها، أن محامي المتهم حاول تغيير صفة القضية من قتل متعمد الي ضرب افضي علي موت ولكن رفضت المحكمة.

واضاف أن تقرير الطب الشرعي اثبت توجيه المتهم عدة لكمات المجني عليها ورطم رأسها في الأرض عدة مرات حيث قال التقرير أن هناك انسكابات دموية متعددة في جوانب الرأس وأعلاها نتيجة ارتطامها بشيء صلب وهو ما تسبب في وفاتها.