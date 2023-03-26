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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على فيس بوك.. حبس شخص روج للعقاقير المخدرة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارته صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

يأتي ذلك فى إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية بوجود صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته عدد 500 قرص "ترامادول" المخدر - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى .

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية للترويج والتنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.

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