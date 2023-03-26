محمود المهدي: إلهام شاهين إيديها طايلة ومنة عرفة سبب انفصالي عن زوجتي الأولى

حل الفنان محمود المهدي، ضيفا علي الإعلامي محمد موسى، ببرنامج خط أحمر، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

طليق منة عرفة يستغيث: إلهام شاهين إيديها طايلة وعلاقتها قوية|فيديو



قال المنتج الفني الشاب محمود المهدي، وطليق الفنانة منة عرفة، إن الفنانة إلهام شاهين أوقفت جميع حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: إيدها طايلة وعلاقتها قوية جدًا".

محمد نجاتي اتفق معايا على ركوب التريند | طليق منة عرفة يعلن مفاجأة



كشف المنتج الفني الشاب محمود المهدي، وطليق الفنانة منة عرفة، تفاصيل أزمته مع الفنان محمد نجاتي.

محمود المهدي : منة عرفة سبب انفصالي عن أم أولادي



كشف المنتج الفني الشاب محمود المهدي، سبب طلاقه من زوجته أم أولاده، لافتا أن ارتباطه عاطفيا بالفنانة منة عرفة كان سبب انفصاله عن زوجته الأولى.

صعب تلاقي حد يصون شرفك .. تصريحات مثيرة من طليق منة عرفة



علق المنتج الفني الشاب محمود المهدي، على انفصاله عن الفنانة منة عرفة، قائلا: اتصدمت فيها واللي عملته فيا كان عقاب ليا عن اللي عملته في زوجتي الأولي أم أولادي".

طليق منة عرفة: ندمان لانفصالي عن زوجتي الأولى|فيديو



كشف المنتج الفني الشاب محمود المهدي، وطليق الفنانة منة عرفة، عن عدد زيجاته، لافتًا إلى أنه تزوج 3 مرات كانت أولها وهو في عمر 18 عامًا، موضحًا: "اترفضت 3 مرات من أهل الزوجة الأولى وكنت مرتبطاً بها عاطفيا بشكل كبير وأكبر حب حقيقي في حياتي".

كفاية مشاكل ومحاضر.. طليق منة عرفة يكشف نصيحة والدته له|فيديو



وتابع محمود المهدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان سيد راضي أول من اكتشف موهبتي الفنية وعلمني التمثيل، وتعرفت عليه حينما كان يصور مشاهد مسلسل حبيب الروح للفنانة الكبيرة سهير رمزي في فيلا والده.

جبت فلوسك منين؟.. محمد موسى يحرج طليق منة عرفة على الهواء| فيديو



وجّه الإعلامي محمد موسى، سؤالاً صادمًا للمنتج الفني الشاب محمود المهدي، قائلاً له: جبت فلوسك منين عشان تنتج فيلمين؟.

طليق منة عرفة ينهار على الهواء: ضهري اتكسر بعد وفاة والدي |شاهد



دخل المنتج الفني الشاب محمود المهدي، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء، أثناء عرض صورة والده الراحل، قائلا: والدي كان مدلعني وضهري اتكسر بعد وفاته لأنه كان صاحبي وصديقي وعمره ما حرمني من حاجة ولم يتعامل معي على أنه أب واتبهدل كتير وحرم نفسه عشاني وعشان أخواتي".







