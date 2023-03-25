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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود المهدي : منة عرفة سبب انفصالي عن أم أولادي

صدى البلد

كشف المنتج الفني الشاب محمود المهدي، سبب طلاقه من زوجته أم أولاده، لافتا أن ارتباطه عاطفيا بالفنانة منة عرفة كان سبب انفصاله عن زوجته الأولى.

تابع محمود المهدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  اتصدمت في منة عرفة واللي عملته فيا كان عقاب ليا عن اللي عملته في زوجتي الأولي أم أولادي".

أضاف طليق منة عرفة، صعب دلوقتي تلاقي حد يصون شرفك، وعارف إنك زوجتك عندها حدود في الشغل مع زملائها، مفيش حاجة اسمها أصدقاء"، موضحا: اتعرفت على منة عرفة في آخر 3 أيام من تصوير فيلم 666 وكانت على معرفة بزوجتي الأولى، لافتا إلى أنه انفصل عن زوجته الثانية بسببها.
 

قناة الحدث محمد موسى برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم الفنانة منة عرفة

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