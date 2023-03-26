عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

رفعت إدارة الأهلي حالة الطوارئ القصوي إستعداداً لمواجهة الهلال السوادني المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا ، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بهدف نظيف أو بأي نتيجة بفارق هدفين للتأهل لدور الــ8 لدوري أبطال افريقيا.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ويليه الهلال الثاني ب10 نقاط ثم الأهلي ثالثاً بـ7 نقاط وأخيرا القطن بلا رصيد، وعلي المستوي الإدارس شكلت إدارة النادي حلية عمل برئاسة العامري فاروق للإعداد للمباراة حيث حصلت اولاً علي موافقة بحضور 50 ألف متفرج ثم عقدت لجنة إدارة المباريات العديد من الإجتماعات للوصول لصيغة قبل طرح التذاكر للبيع اليوم وعلي رأسها توحيد أسعار الدرجتين الثانية والثالثة لتكون ب50 جنيهاً.

كما أعدت اللجنة إستقبال جيد يليق بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان وكذلك الأهلي والهلال، وأكدت الإدارة الحمراء أنها تترفع عن بعض الأمور الصغيرة والهلال في بلده الثاني وسيحظي بكل الإحترام والإستقبال الذي يليق بعلاقات الأشقاء.

 

إدارة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الهلال السوادني صن داونز القطن العامري فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور لن يخرج من محبسه اليوم

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

نصف شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداعيات الاتفاق مع إيران على لبنان

كلمة أغضبت الجمهور| هل قصد رامز جلال إهانة ياسمين عز بهذه العبارة؟

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: إنكار الغيب خلل في الإيمان.. فيديو

5 سيارات هاتشباك زيرو.. بـ 600 ألف جنيه| صور

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من القدس ورام الله

خلافات النجوم| شريف منير: لم أقبل إهانة شيرين.. تامر عبد المنعم: لا يمكن أشتغل مع محمد فؤاد تاني

زيادة أسعار المعسل بأنواعه .. تفاصيل

مغذية وبسيطة .. طريقة تحضير سلطة الكول سلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية وبسيطة .. طريقة تحضير سلطة الكول سلو

ليه بتحبس بكوباية شاي .. أسرار اتباع غالبية الأشخاص لهذه العادة الخطيرة 

حسام موافي يحذر من عادة خاطئة على الإفطار تؤثر على الجهاز الهضمي

غير متوقع.. تناول الكثير من اللحوم خلال رمضان يصيب بمرض خطير

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ