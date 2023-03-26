قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

رفعت إدارة الأهلي حالة الطوارئ القصوي إستعداداً لمواجهة الهلال السوادني المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا ، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بهدف نظيف أو بأي نتيجة بفارق هدفين للتأهل لدور الــ8 لدوري أبطال افريقيا.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ويليه الهلال الثاني ب10 نقاط ثم الأهلي ثالثاً بـ7 نقاط وأخيرا القطن بلا رصيد، وعلي المستوي الإدارس شكلت إدارة النادي حلية عمل برئاسة العامري فاروق للإعداد للمباراة حيث حصلت اولاً علي موافقة بحضور 50 ألف متفرج ثم عقدت لجنة إدارة المباريات العديد من الإجتماعات للوصول لصيغة قبل طرح التذاكر للبيع اليوم وعلي رأسها توحيد أسعار الدرجتين الثانية والثالثة لتكون ب50 جنيهاً.

كما أعدت اللجنة إستقبال جيد يليق بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان وكذلك الأهلي والهلال، وأكدت الإدارة الحمراء أنها تترفع عن بعض الأمور الصغيرة والهلال في بلده الثاني وسيحظي بكل الإحترام والإستقبال الذي يليق بعلاقات الأشقاء.