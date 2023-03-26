صلاح عبد الله يكشف كواليس مسلسل سره الباتع.. فيديو

كشف الفنان صلاح عبد الله، كواليس مسلسل "سره الباتع"، قائلا: "يدمج ما بين التاريخ والسياسة".

وأضاف الفنان صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "دوري في المسلسل ظهور شرفي ولكنه بداية الحكاية، لرجل فلاح مصري بجد وعندي إيمان أن مقام السلطان حسن الذي تدور حوله قصة المسلسل له قيمة وهيبة وهو ميعرفش حكايته من الأساس".

وأشار الفنان صلاح عبد الله،: "المسلسل ينتقل بين الأحداث خلال فترة من الحملة الفرنسية على مصر وبعض الأحداث وصول إلى ثورة 30 يونيو".

وأوضح: "المسلسل يستعرض الأسر المصرية في الفترة التاريخية الحديثة تحديدا الحملة الفرنسية على مصر"، مشيرا: ""أول مرة أشتغل مع خالد يوسف لدرجة إنه قالي 20 سنة بحاول أستدعيك ومكناش بنعرف".



واسترسل: "المسلسل تناول فيه أحداث سياسية واجتماعية.. وينتقل بين الأحداث خلال فترة من الحملة الفرنسية على مصر وبعض الأحداث وصول إلى ثورة 30 يونيو".

