بعد الهزيمة بثلاثية.. أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لمسؤولي الزمالك

طالب الإعلامي أحمد موسى، نادي الزمالك بوقفة جدية من أجل تلافي مثل هذه الأخطاء التي شهدتها مباراة كأس الرابطة؛ وإرضاء جمهوره، لافتًا إلى أن مباراة الليلة كانت كارثية لنادي الزمالك وجماهيره.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لاعبي نادي الزمالك معملوش بالملايين اللي بياخدوها؛ إزاي أهداف البنك الأهلي يتم تسجيلها خلال دقائق قليلة؛ أنهي فريق يعمل كدة؛ ده معناه أن نادي الزمالك كان في حالة تراجع مؤسف؛ والبنك الأهلي له كل الاحترام والتقدير؛ بعدما لعب الماتش.

وتوجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لمن أداروا مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي قائلاً:"اللي بيديروا ماتش الزمالك؛ البنك الأهلي سجل 3 أهداف خلال 8 دقائق ملحقتش أخد نفسي وأنا معايا مداخلة؛ لاعيبة الزمالك لعبوا باستهتار؛ وكان ممكن يخلصوا المباراة في الشوط الأول؛ لاعيبة الزمالك مستهترين؛ وحتى الأن الزمالك وجماهيره يواجهون موسم صعب".