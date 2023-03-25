سب وقذف وخوض في أعراض .. أحمد موسى يطلق تحذيرا على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار وزارة الرياضة بتطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات، المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان من المفترض أن يصدر بيان وزارة الرياضة منذ 9 سنوات وهذا البيان تأخر كثيرا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بيان وزارة الرياضة يستهدف ضبط المنظومة الرياضية وكل حاجة في البلد ماشية زي الساعة لكن هناك خلل في الملف الرياضي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يمكن لأي فرد أن ينتقد بحرية لكن يجب أن يكون النقد بعيدا عن السب والقذف والخوض في الأعراض".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أي فرد داخل او خارج المنظومة الرياضية يرتكب أي مخالفة يعاقب عليها القانون سواء كان سب او قذف أو إهانة أو خوض في أعراض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".