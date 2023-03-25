محدش فوق القانون .. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان وزارة الرياضة

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار وزارة الرياضة بتطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات، المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش فوق القانون والجميع يحترم إجراءات الدولة ، وبيان وزارة الرياضة موجه للجميع في المنظومة الرياضية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بيان وزارة الشباب والرياضة وضع مواد قانون بها حبس في بعض التجاوزات مثل الخوض في الأعراض والسب والقذف والإهانة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سيتم تطبيق القانون تجاه أي تجاوز في الساحة الرياضية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وزارة الرياضة أكدت ضبط منظومة الرياضة بين الجميع "، مضيفا:" على جماهير أي نادٍ ان تقوم بتشجيع فريقها وتشجيع كرة القدم فقط".