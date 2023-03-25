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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لفوزه على مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

وزير الشباب يهنئ
وزير الشباب يهنئ المنتخب الوطني

 


قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لفوزه علي منتخب مالاوي بهدفين نظيفين، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 بكوت ديفوار.
 

وأشاد الوزير بالمستوي المتميز الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب، منتمياً التوفيق للمنتخب والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا فيما هو قادم.

 

وتوجه روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بالشكر والتقدير والامتنان للدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم للمنتخب الأول وكافة المنتخبات الوطنية.

 

أحرز هدفي المنتخب المصري، نجم مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح، وعمرو مرمورش لاعب نادي فولسبورج الألماني، ويصبح بذلك المنتخب في صدارة المجموعة ب ٦ نقاط.

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