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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد اعترافات الزوج.. حبس المتهم وشقيقه 4 أيام للتحقيقات في إنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بقتل زوجته وشابين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، وشقيقه المتهم بالاشتراك معه في ارتكاب الواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد دور كل متهم فيها.

مش ندمان ولو هتعدم في ميدان عام

جاء قرار الحبس عقب التحقيق مع المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال شهود العيان، حيث أدلى بأقوال تفصيلية حول الواقعة، وردد خلال التحقيقات عبارة صادمة قائلًا:" أنا مش ندمان، ولو هتعدم في ميدان عام، دي خاطية وتستاهل"، في إشارة إلى زوجته، بحسب ما جاء في أقواله أمام جهات التحقيق.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم بشأن الخلاف الذي سبق الجريمة، وواجهته بما نُسب إليه من اعتداء على زوجته داخل مسكنهما، قبل خروجه من المنزل واتجاهه إلى ورشة يعمل بها شابان والتعدي عليهما، ما أسفر عن مصرعهما.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة بين المتهم وزوجته داخل مسكنهما بمنطقة مساكن الشوش، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، أسفر عن مصرع الزوجة.

ولم تتوقف الأحداث عند ذلك، إذ خرج المتهم من المنزل وتوجه إلى ورشة يعمل بها شابان، واعتدى عليهما بالسلاح، لتسفر الواقعة عن مصرعهما، وتتحول المنطقة خلال دقائق إلى مسرح لجريمة دامية راح ضحيتها 3 أشخاص.

ضبط المتهم وشقيقه

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة، واقتياده إلى جهات التحقيق، كما ألقت القبض على شقيقه بعد أن كشفت التحريات عن اشتراكه معه في ارتكاب الجريمة.

وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق، التي باشرت استجوابهما، واستمعت إلى أقوال الشهود، وراجعت التحريات والأدلة المتعلقة بالواقعة، قبل إصدار قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق استكمال أعمالها للوقوف على الدافع الكامل وراء الجريمة، وتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأنهما.

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