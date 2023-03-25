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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتفاصيل.. وزارة الشباب: قررنا تطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات

صدى البلد

قرررت وزارة الرياضة تطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات، حيث أوصلت الأمر إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان فضلاً عن قيام آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ، وسواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من المنتمين للوسط الرياضي ومنهم من أرباب المسئوليات الإدارية أو الفنية.


وجاءت القوانين وفق النصوص القانونية  على سبيل المثال لا الحصر ما نص عليه قانون العقوبات في مواده أرقام : المادة 102 مكرر / فقرة 1 ، 171، 184، 185 ، 188 ، 302، 303، 305 ، 306 ، 307 ، 308، 308 مكرر ، 309 مكرر ، 309 مكرر أ ، 309 مكرر ب.

 

وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة   2017 فى المادة رقم 84 والتى تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو اهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا او حض على الكراهية او التمييز العنصري باى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء النشاط الرياضي او بمناسبته وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي او أحد العاملين بها، وكذا المادة 94:  والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات".


• وكذلك العديد من المواد الأخرى بقانون الرياضة:


وقانون قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218لسنة   2017 فى المادة (45)  والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية :
۱ -الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة. 


2 -تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم. أو المدربين أو الإداريين، أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.


3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية، وكذا المادة ( ٤٧ ) : والتى تنص على  أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات .
 

ولا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات:
 

• وكذلك العديد من المواد الأخرى بقانون تنظيم الهيئات الشبابية.

 

• وقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مواده أرقام 25 ، 26 ، 27، 29، 34 ، 36.

 

• و قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فى مواده أرقام 70 ، 76.

 

• وقانون 180 لسنة 2018تنظيم الصحافة والاعلام فى مواده أرقام 4 ، 5 ، 19 ، 29.

 

وتهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع مفردات المنظومة الرياضة الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع المنظومة الرياضية فى إطار من احترام الآخر ، وتبقي حرية الرأى والتعبير عن الرأى وتشجيع الأندية مكفولة للجميع مسئوليين وإداريين وفنيين ومشجعين ولكنها مرهونة بعدم التجاوز فى حق الآخرين وهو ما يمثل افتئاتا على حقوق الغير ويضر بشكل كبير بكافة مسارات العمل والإنجاز والتخطيط للمنظومة الرياضية المصرية.

 

وتؤكد الوزارة أنه وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة ، سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز فى حق الآخرين أفراداً أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية ...قولاً أو فعلاً ... تصريحاً أو تلميحا.

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