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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : لابد من تقديم التوعية لطلاب المدارس والفئات البسيطة بمخاطر تعاطي المخدرات

النائب عزيز سابق،
النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن صندوق علاج الإدمان بوزارة التضامن، تمكن من تحقيق إنجازات عديدة فيما يخص تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل لمرضي إدمان المخدرات وذلك منذ بداية انطلاقه من سنوات وحتي الفترة الراهنة.

و أضاف “ عزيز” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع، هي خطوة ممتازة تهدف لتقليل معدلات تعاطي المخدرات إلي أقل نسبة يمكن تحقيقها، فضلا عن تحقيق عنصر الوقاية لحماية الشعوب من الأضرار البالغة التي تلحقها المخدرات بهم.

 

توعية للفئات البسيطة 

 

كما أشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن أهمية تقديم التوعية لطلاب المدارس وسائقي الحافلات بمختلف أنواعها و الفئات البسيطة بمختلف القري والمدن وذلك بإعتبارهم أبرز الفئات التي تحتاج إلي مدها بكافة الأثار الجانبية الناجمة عن تعاطي المخدرات.

وتابع النائب : كما تسعي الدولة إلي دحر هذه الظاهرة وذلك من خلال كافة الطرق سواء أمنيا أو توعويا أو صحيا، وذلك في إطار جهودها في تنفيذ استراتيجية بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة.

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وأطلق السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات.

قام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

ورحبت القباج بضيوف مصر الكرام ، ناقلة للحضور تحيات وتقدير الحكومة المصرية وترحيبها بضيوف مصر على أرض الكنانة مهد الحضارات والثقافات، وكذلك خالصَ التمنياتِ بأن تكلل مسيرة التعاون بالسداد ولما فيه صالح أبناء أمتنا العربية والإنسانية جميعها .

وصرحت " القباج " بأن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب علي المخدرات من خلال إطلاق هذه الوثيقة الإقليمية المهمة ، حيث جاءت في سياق اقتراح تقدمت به مصر ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعي ، في إطار الدورة "40 " لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي  15 و 17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم "928" الصادر عن تلك الدورة.

المخدرات المدارس مجلس النواب التضامن صندوق علاج الإدمان سائقي الحافلات

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